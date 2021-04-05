沙田馬場於周一（5日）跑日馬，重新開放給公眾入場，馬迷望穿秋水終於等到呢一日。

規則同打疫苗一樣，一定要先上網辦理預約手續，如果之前冇預約，就唔可以入場。

沙田馬場已做好相關措施，於公眾席入口加建臨時帳蓬，方便核對已預約馬迷的身份，而看台上座位亦已經清毒，座位之間亦用膠布條分隔1.5米社交距離，以符合政府規定。

最緊要馬迷自律，於室外地方即係看台、馬匹亮相圈同跑道欄邊位置都唔能夠除低口罩，亦唔可以於戶外地方飲食，要開餐醫肚的話，只可以去室內餐廳，而且唔好在馬場範圍內吸煙。

大家記得守規矩，如果疫情唔再反彈的話，較多數量的公眾馬迷好有機會於4月25日冠軍賽馬日，進入沙田馬場睇跑馬。

到時大家就可以現場直擊應屆打吡冠軍「達心星」於冠軍一哩賽硬撼準馬王「金鎗六十」，當然仲有女皇盃同主席短途獎睇。

預計角逐女皇盃的出爐打吡亞軍「將王」在港跑咗四場，次次都係謝絕公眾入場，4月25日可望首次獲得馬迷即場為佢打氣。

撰文：林湛穎

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