名牌練馬師大衛希斯今季崔護重來，最初令人期待，但跑到下半季希廐只贏出15Win，表現不似預期。

然而眾所周知，此廐特色是眾多質新子彈，季內先後已有「人和家興」、「輗多福」、「包裝太保」、「佳運財」一出即勝。

馬房同類型分子，今日（5日）再有一匹惡馬初次上陣，三歲澳洲自購新馬「齊心同行」於第四場四班1200米強勢登場，結果又一鳴驚人。

「齊心同行」雖然初出，但臨場獨贏賠率卻越賣越熱，捧成不足兩倍開跑。

此駒在潘頓胯下，贏馬過程未受考驗，全程自行帶放，最終以1 1 1之走位由頭放到尾，成為希斯今季第五匹一出即勝馬。

希斯說：「『齊心同行』在澳洲試閘時，已展示出不俗的走勢，來港後試閘，均見悅目的走勢，賽前我已對牠有一定信心，認為牠是一匹值得跟進的好馬。」

「牠的質素優秀，健康良好，今場在港初出，排11檔不利，仍可輕鬆勝出，有一定難度，可見牠仍有不少進步空間。」

第四場單Win及組合獨贏A1分別派19.5元及16元，二重彩派110元。

跑獲第二至四名依次為「叻叻精彩」、「戰鬥英雄」與「對衡之星」。

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