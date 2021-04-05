日本中央競馬會（JRA）女騎師在今年有新血注入，古川奈穗及永島真奈美皆在三月攜手出道，兩人均已經交出頭馬。

其中，古川奈穗的成績更為搶眼，這位師承訓練應屆三冠馬王「鐵鳥翱天」練馬師矢作芳人的女騎師，自從3月21日贏取本身第二Win後，已連續四期夥拍師傅的賽駒贏馬，包括周末（3日）在中京競馬場策騎High Mobility勝出一項三歲未勝馬賽。

相反，她們的師姐藤田菜七子近期則陷入低潮，須知踏入2021年她僅獲得三Win，比古川奈穗的頭馬數字（五Win）更低，表現不如預期。

藤田菜七子自從2月6日在小倉競馬場贏馬後，已守齋近兩個月，包括昨天（4日）在中山競馬場夥拍Spark of Life以頸位之差屈居亞軍。

藤田菜七子以往一直是日本馬迷的寵兒，然而新秀古川奈穗氣勢正盛，前者表現若未能明顯提升，日後成績不容樂觀。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199