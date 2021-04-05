今天（5日）的沙田賽日普遍成熱門馬天下，舉行完的八場賽事，共五匹大熱門順利贏馬，五條連贏位派彩不過百元。

第八場第三班1200米，大熱門「快快有」（羅富全馬房）搭第三熱門「青心星」（方嘉柏馬房）跑出8倍大熱Q。

三歲澳洲自購新馬「快快有」上仗於谷草開齋，今次重返沙田作賽再下一城，出道三仗已獲兩冠一亞佳績。

由於未能造磅關係，上次替「快快有」贏馬的潘頓無緣再騎，騎者改策同場「嘉應精英」上陣，這一匹容廐馬亦為臨場熱門之一，但可惜跑包尾。

連對上一場贏馬的「馬爾代夫」（賀賢馬房）上次亦由潘頓騎開，他兩匹換人座騎包辦今期第七口孖寶。

「快快有」同時替何澤堯打破對上五期冇馬贏之悶局。

第八場單Win及組合獨贏A1分別派27.5元及20元，二重彩派145元。

跑獲第三、四名馬匹為「威威心得」及「大雷暴」。

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