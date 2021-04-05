第六場四班1400米：「紅旺」今季兩勝同程姿之態非常輕鬆，今場（5日）續配莫雷拉又有運排到一檔起步非常有利，贏面壓一。

昨日（4日）開飛2.3倍，5點輕輕落到1.9倍，現時1.8倍W，1.1倍P。

早飛非常多，睇飛信心爆棚，今場信佢再贏。

「樂天派」今季只跑三場都係快活谷草地1200米，均見走勢，今場轉跑田草1400米改配薛恩，似乎有啲心意。

昨日開飛15倍，5點回上19倍，現時19倍W，4.2倍P，有些少墊底飛，頗具冷味。

「文武先鋒」重跑1400米改用田泰安有計，昨日開飛12倍，5點回上17倍，現時21倍W，4.3倍P。

又係有些少早飛支持，前仗同程跑近，上場轉場輸無須介懷，今場隨時又有返接近演出，有賠率要拖。

「虹鴻」相隔一個禮拜匆出強配潘頓，似有心搏交代。

昨日開飛3.9倍，5點輕輕回上4.7倍，現時3.4倍W，1.3倍P。明顯有早飛支持，睇飛係有信心出擊，預佢一票冇蝕底。

提供：1紅旺、7樂天派、13文武先鋒、11虹鴻

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