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田泰安一對惡馬守頭尾門 「型感」加罩有轉機 「精彩非凡」縮程賺級數

29分鐘前

今午（5日）舉行十場田草日賽，出馬算多。

當中，田泰安頭尾場座騎「型感」及「精彩非凡」皆有不俗實力，值得加以留意。

頭場四班1200米，「型感」雖然仍為三零部隊，但上仗慢閘下仍追得近。

拼後積極砥礪而埋門彈閘喜見起步反應甚佳，加眼罩有新鮮感，說不定可借勢開齋。

尾場三班1400米先揀縮程贏級數的「精彩非凡」，今季集中跑1600米，上仗一度出頭而末段力度減弱。

今場縮程屬合理部署，有利爭取理想成績。

另外可吼莫雷拉揀騎的「一舖縱橫」，跑三班賽曾有接近表現。

以其過往在第三班贏過的賽績計，今場孭輕磅甚着數，排內檔起步早段不會太被動，有力拼勝。

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型感精彩非凡一舖縱橫田泰安
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