今午（5日）舉行十場田草日賽，出馬算多。

當中，田泰安頭尾場座騎「型感」及「精彩非凡」皆有不俗實力，值得加以留意。

頭場四班1200米，「型感」雖然仍為三零部隊，但上仗慢閘下仍追得近。

拼後積極砥礪而埋門彈閘喜見起步反應甚佳，加眼罩有新鮮感，說不定可借勢開齋。

尾場三班1400米先揀縮程贏級數的「精彩非凡」，今季集中跑1600米，上仗一度出頭而末段力度減弱。

今場縮程屬合理部署，有利爭取理想成績。

另外可吼莫雷拉揀騎的「一舖縱橫」，跑三班賽曾有接近表現。

以其過往在第三班贏過的賽績計，今場孭輕磅甚着數，排內檔起步早段不會太被動，有力拼勝。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199