今午（5日）田草日馬在B加2跑道進行，馬會目前掛好地牌，度地儀指數為2.72，如天氣情況許可下，將會在第5場後進行壓地。

睇番上季4月5日短途錦標及主席錦標賽日亦係用B加2欄，賽果具參考性。

當日九場轉彎路程賽事，七匹頭馬守前三位入直路勝出。

其中，「勝利風範」、「遨遊戰士」、「遨遊之星」及「嘉應傳奇」均放頭帶到，具前速之馬匹必須優先留意。

近日天氣不穩，第一場「首飾傳奇」、第二場「馬克羅斯」、「好好瑪」及第三場「勝得精彩」均曾在變化地贏馬，若臨場下雨，這四匹賽駒可加以留意。

今戰列陣馬中，第八場「好大大」正是於最近一次田草B加2欄賽日贏馬，今次復戰強項，有力回復理想表現。

尾場「嘉應精彩」兩次跑田草B加2欄獲一勝一位，前置馬藉跑道形勢之助，仍可爭取勝利。

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