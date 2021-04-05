第五場三班1200米：「大紅蜂」上場在四班初出跑田草1000米輕鬆取勝，今場升上三班跑轉彎路程1200米強配雷神，應想再下一城。

昨日（4日）開飛2.5倍大熱，5點落到2.2倍，現時1.9倍W，1.3倍P。

早飛相當強勁，睇飛無懼升班，信佢今場再贏。

「十二馬」今季只跑三場但表現非常出色，前仗贏同程之後，上場再跑同程可惜僅敗。

今場同樣升上三班再跑同程，負輕磅排到好位，兼改配田泰安應想收復上場之失。

昨日開飛4.9倍，5點輕輕回上5.8倍，現時又落番4.6倍W，1.3倍P大熱。

早飛亦都相當強勁，尤其係位置飛，睇飛今場入硬三甲。

「弛曜風」今季已跑咗八場，有兩次上名就係跑同程。

今場再跑同程，改配薛恩一定有分頭。

昨日開飛21倍，5點大幅落到10倍冇咗一半，現時則有11倍W，2.6倍P。

早餐飛唔少嘢，睇飛今場幾有信心，現時呢個賠率啱晒幕後口味，1W3P有得諗。

「忠誠駒」今季三班自購馬，近兩仗跑同程，前仗跑第七已經走光。

上場再跑成條直路塞咗冇跑過， 今場只隔一星期衝出再跑同程，排外檔可能更加有利。

昨日開飛57倍，5點落到39倍，現時32倍W，6.7倍P。

有些少早飛到咗，今場應會有更加接近演出，千祈唔好走雞一定要拖一票。

提供：11大紅蜂、9十二馬、3弛曜風、8忠誠駒

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