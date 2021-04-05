華籍倉主羅富全一連兩次賽事分別勝出「保羅承傳」及「快快有」，季內增至有45Win，頭馬數目已超越上季44Win總數。

「快快有」馬主為已故賭王何鴻燊的長房大女何超雄，她今季再戰馬圈，暫以該駒獲取兩冠一亞，成績很好。

「快快有」服役首戰跑田草直路賽由何澤堯獲亞，上仗轉爭谷草1200米夥拍潘頓打開勝門，今日（5日）回師田草再戰1200米重配何澤堯，結果取得連捷。

羅富全賽後說：「『快快有』陣上受『好大大』所阻，因而窒一窒，其後走三叠，需要修正再跑。」

「『快快有』是一匹不錯的馬，本身不算很大隻，但形格很均勻，仍有進步空間。」

「至於下次會否沿用何澤堯，還是用回潘頓，我真是要與馬主商量再作決定。」

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