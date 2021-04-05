姚本輝在三月尾開始發動攻勢，雖然在剛周三（3月31日）泥夜無馬贏，不過今午（5日）田草日馬，姚廐立即憑「怡心聲」先拔頭籌，重新駁回勝纜。

「怡心聲」初出在梁家俊胯下跑田草直路賽一出即勝，然而上仗改配何澤堯表現卻走樣，結果今仗回配前者又再揚威凱旋門。

姚廐在近三次草地賽事全數有馬贏之餘，更累積五捷之多，其中「怡心聲」、「金莊令」及「你知我勝」皆由華將執韁。

姚本輝說：「『怡心聲』上場跑沙田1000米很遲才撻得著，所以今仗我部署牠增程跑1200米，相信更合發揮，結果馬兒順利取得在港第二捷。」

「『怡心聲』今場贏馬距離很短，主要是因為是由於負133磅，牠負重磅仍可力壓對手贏馬，充分反映馬兒具有鬥心。」

「『怡心聲』是馬主自行引入，質素不錯。」

「牠目前只有三歲，目前會主攻1200米，將來可以跑1400米，甚至1600米。」

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