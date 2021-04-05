第九場短途錦標二級賽1200米：「福逸」上場初跑一班賽，臨場飛到馬到，結果輕鬆取勝。

今場（5日）初次挑戰級際賽續用巴度，以上場走勢嚟講，今場機會突出。

昨日（4日）開飛2.3倍，5點回上3.2倍，現時落飛至1.9倍W，1.3倍P大熱。

有相當多早飛支持，睇飛有信心，但要考騎師走位留放，論馬可以再贏。

「顯心星」上仗跑同程第三，其實如果騎師發揮好啲，可以入Q，今場挑戰級際賽強配潘頓，相信一定搏盡。

昨日開飛6.2倍，5點輕輕回上7.3倍，現時7.1倍W，1.9倍P。

有早餐飛，今場有大樹遮陰，以現時賠率嚟講係抵博。

「載譽歸來」跑番首本路程，賽前試閘輕鬆取勝狀態回勇，隨時可重現真身。

昨日開飛31倍，5點落到24倍，現時23倍W，4.2倍P，有墊底飛支持，屬今場最佳半冷。

「夢想成金」雖然要蝕分上陣，但質新馬尚未見底 有值博率可留意。

昨日開飛21倍，5點大幅落到11倍，現時17倍W，5倍P。有早餐飛，如臨場再有飛落就似樣。

提供：3福逸、12顯心星、5載譽歸來、13夢想成金

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