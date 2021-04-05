第八場三班1200米：「嘉應精英」今季兩勝同程，跟手轉跑谷草1200米都有贏有位。

今場（5日）重跑田草1200米，昨日（4日）開飛4.7倍，5點輕輕回上5.6倍，現時企住6倍W，2.5倍P。

有墊底飛，睇飛今場三甲好穩陣，唯一擔心係要負頂磅，要贏真係要出真功夫。

「快快有」今季初出跑田草1000米後上入位，上場轉跑快活谷1200米即輕鬆取勝。今場升上第三班跑機會依然。

昨日開飛4.7倍，5點企住4.7倍，現時5倍W，1.5倍P大熱。

睇飛無懼升班作戰，如臨場再落些少飛，表示信心更加硬淨。

「威威心得」近三仗轉跑泥地表現一般，今仗重跑入位路程改潘明輝負輕磅，排位有利，隨時又可前列番嚟。

昨日開飛20倍，5點落到12倍，現時11倍W，3.3倍P。有早飛支持，今場跑番草地應會現真身，要拖。

「風雨駒」今場係季內初次跑田草1200米，評分已減番去贏馬水平，用周俊樂減磅上陣，隨時又有驚喜。

昨日開飛13倍，5點企住12倍，現時11倍W，3.9倍P。有些少早飛非支持，有力殺入三甲。

提供：1嘉應精英、8快快有、7威威心得、3風雨駒

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