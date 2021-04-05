香港地運每20年一轉，若能好好把握轉地運的時機，則能丁財兩旺、事事順利。

下元九運為2024年到2043年，根據三元水法，符合「零、正、催、照」的地區絕對有運行。

零神水：水以衰為旺，九運的零神方位於正北，因此北面見水的地區，特別有利財運。

正神方：九運的正神方為正南，因此正南方見山的地區，特別有利人丁興旺。

催官水：東南水在九運中為催官水，若能找到東南面見水的地區，則有利升官發財。

照神水：九運中的照神方位於正東，若有地區既能符合催官水，又得照神水之助，則能金銀滿屋，盡收地氣。

因此下元九運並非只有北面見水之地旺財，若能配合催官水及照神水，即東南到正東一帶見水之地區，亦為可取之處。

今期（5日）財位位於正南，可以以三區來劃分，港島區的淺水灣及赤柱；九龍區的土瓜灣、尖沙嘴及紅磡；新界區的青衣、荃灣及葵涌均屬該區財位。

第五場三班田草1200米「大紅蜂」，上仗初出成為2.5倍大熱門開跑，可見幕後相當有信心。

此駒最終不負眾望，拋離亞軍「翡翠鳳凰」兩個多馬位勝出 ，反映本身實力不俗。

今仗薛恩無法造磅，改由莫雷拉策騎。

雖要面對升班及增程兩大難度，但以今季方廐馬普遍表現出色計，「大紅蜂」仍值得大家支持。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所禆益。

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