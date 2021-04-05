香港馬迷趨向高齡化，新一代對賽馬的興趣不算太大，馬會早幾年已看出有關情況。

結果有競駿會的成立，旨在吸引年輕而有經濟基礎之人投身馬圈。

年輕一代睇波多過睇馬，只因賽馬在港一向令人覺得是博彩多於其他。

馬會一直希望可淡化賽馬根深柢固的賭博形象，惟始終進展較慢。

反觀日本賽馬，一家大細都可投入其中，唔當賽馬是賭博。

日本賽馬宣傳比香港多元化得多，就如近年把賽馬人性化，推出全新動漫「賽馬娘」，為年輕人所受落。

日本歷代名駒化身成「賽馬娘」，講述她們如何成功，箇中艱辛令人看得入神。

除動漫外，日本賽馬遊戲亦包裝得很好，可令年輕一代對賽馬產生興趣，這些都是香港馬會有所不及的推廣手法。

撰文：關志彬

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