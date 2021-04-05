第三場國際二級賽1600米：「嘉應之星」退出，剩低五匹馬參賽。

「川河尊駒」雖然已八歲，但今季表現非常穩定， 近三仗跑一級賽都能入Q實在難得。

今場跑1600米續配上田泰安，同場只得四匹對手，應該係今季打開勝利之門最好機會。

昨日開飛7.3倍，5點大幅落到4.9倍，現時3.7倍W，1.4倍P。

早飛越賣越勁，睇飛信心十足，齋W捧場。

「幸福笑容」呢匹慢熱馬，今季只跑三場，上場在一班跑同程後上第二表現突出，因此今場跑二級賽都不能睇少。

昨日開飛9.2倍，5點輕輕落到7.9倍，現時6.1倍W，2倍P。

有墊底飛，只要今場有稍為較快步速，對呢匹後上馬有利，買三重彩四重彩一定要預。

「夏威夷」上場跑田草1400米再次贏到一級賽，今場跑二級賽1600米當然應冇問題。

賽前工夫做到足 ，兩試大閘走勢輕鬆無比，論級數當然不能睇少 。

昨日開飛1.5倍大熱，5點企住1.7倍，現時1.5倍W，1.3倍P。

早餐W飛非常勁，但位置飛稍為過冷有點奇！不過要呢匹馬跑入前四應該冇難度。

提供：1川河尊駒、5幸福笑容、2夏威夷

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