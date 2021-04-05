第二場一班2000米：「龍鼓飛揚」今季雖然只跑四場，除季初第一仗熱身之外，其餘三仗都表現出色。

上場跑一級賽同程第四，只輸畀準馬王「金鎗六十」兩個幾馬位，表現有板有眼。

今場跑返一班賽事，優勢非常明顯。

昨日（4日）開飛3.8倍，5點落到3倍，現時企住3.1倍W，1.3倍P。

早飛相當強勁，雖然今仗要負頂磅上陣，但對住今場對手始終有優勢，可以贏位兼投。

「時時有餘」今季表現不俗，亦曾於一級賽上名，仗跑返一班賽又係有優勢。

昨日開飛12倍，5點落到8.4倍，現時進一步落到6.5倍W，2.2倍P。

早餐飛越賣越多，今仗改配田泰安似有料到，一定要兼顧。

「喜蓮騏星」正宗長途馬，今季共跑五仗表現一般，唯獨前仗跑同程第四稍為似樣。

今場重跑同程負超輕磅兼排到一檔會非常好跑，再加上強配雷神，一定有嘢睇。

昨日開飛6.5倍，5點企住6.5倍，現時6倍左右，2.4倍P。

又係有晒早飛支持，今仗負超輕磅有利要兼顧。

「好好瑪」呢匹長途馬，今季表現同上季一樣非常一般，今場跑2000米路程總比1800米合適，希望會有接近演出。

昨日開飛11倍，5點輕輕落到10倍，現時有15倍W，3.5倍P。

有些少早飛，但當然談不上有信心，不過依然可以畀一票佢。

提供：1龍鼓飛揚、2時時有餘、9喜蓮騏星、7好好瑪

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