賀賢在今午（5日）田草日馬派馬四匹，第一場「勁加加」及第六場「虹鴻」皆以短距離之差屈居亞軍，後者不敵葉楚航馬房大熱門「紅旺」。

結果在第七場四班1600米，賀賢馬房「馬爾代夫」成功扳回一城，這匹四歲馬在薛恩胯下後上一攻而破，力壓葉楚航馬房「影疾」掄元，阻止後者以一對灰馬囊括第六口孖寶，兩個馬房賽駒亦連串兩條連贏位。

「馬爾代夫」今季九戰全入前五名，不過大前仗由潘頓執韁，出頭後失去步韻，導致應勝而敗。

結果今次改配騎功較柔的薛恩，兼除去鼻箍下走規大有進步，最終摘下今季第二捷。

賀賢與薛恩這對澳洲練騎繼去年11月1日「霹靂狂龍」後，相隔逾五個月再次攜手揚威凱旋門，恰巧兩駒皆是Burgundy子嗣。

第七場單Win及組合獨贏A3分別派132.5及34.5元，二重彩派868元。

第二至四名順序為「影疾」、「玩具達人」及「川河明駒」。

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