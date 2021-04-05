近一個多月以內，灰馬表現十分突出，先後交出頭馬，如「銀紙」、「競技勇士」、「銀馳」、「禪勝寶駒」、「紅旺」、「精神威」、「好運寶寶」、「童話」（兩Win）、「喜氣綿綿」等。

今天（5日）周一公眾假期跑沙田日馬，為主席錦標賽日。

第二場上演一班2000米，呂健威馬房「龍鼓飛揚」延續灰馬最近勝勢，夥拍華將潘明輝贏出頭馬。

來自愛爾蘭的六歲自購馬「龍鼓飛揚」前仗已勝出三級賽百週年紀念銀瓶，當時牠力壓應屆馬王「時時精綵」，表現優秀。

今仗「龍鼓飛揚」降呢出爭普通讓磅賽贏馬合理，然而取勝過程卻非暢順，馬匹於最後約100米才搵到空位殺上，以大熱門身份掄元。

呂健威說：「今場各匹出賽馬都爭位，以致『龍鼓飛揚』遲遲未能望空，令我看得很緊張。」

「幸好馬兒在潘明輝胯下一搵到位即交出強勁的衝刺，下次將會劍指女皇盃（4月25日），暫定配搭仍是潘明輝。」

「今季我才接手『龍鼓飛揚』，我對牠的實力有信心，希望下仗可在女皇盃繼續有好成績。」

第二場單Win及組合獨贏A1分別派33元及24元，二重彩派109元。

跑獲第二至四名馬匹為「勇猛神駒」、「喜蓮騏星」與「時時有餘」。

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