第一場四班1200米：「大家開心」今季只跑三場 ，上場跑谷草1200米第五名有腳影 。

今場轉跑田草1200米用郭能，有運排到一檔會非常好跑。

昨日（4日）開飛6.3倍，5點輕輕回上7.2倍，現時企住6.2W，2倍P大熱。

墊底飛到位， 睇飛今場三甲好穩陣。

「運來福星」今季六戰表現平平，上場後被安排放草休息上從化操練。

賽前兩次大閘動態積極，騎師黄皓楠賽前親操多課動態緊張。

昨日開飛9.6倍，5點輕輕落到8.9倍，現時8.5倍W，3倍P。

有些少早飛支持，雖然今場要排最外檔起步，騎師又尚未開齋，但鬥志無需懷疑。

只要今場做好走位留放，要跑入一席應冇問題。

「利之贏」上季77分自購馬，今季57分起步，共跑咗五仗表現一般。

現評50分，今場轉跑田草1200米兼強配潘頓，賽前試閘走勢非常輕鬆，睇安排今場似樣。

昨日開飛7.8倍，5點輕輕回上8.2倍，現時又落返7.6倍W，3.1倍P。

有墊底飛支持，睇飛今場應有嘢睇。

「勁加加」今季只跑咗四場，除季初跑同程有接近演出之外，其餘三場表現普通。

今仗重跑同程，賽前被安排上從化操兩個月，今仗用雷神騎似想交代。

昨日開飛9.5倍，5點落到6.9倍，現時進一步落到6倍W，2.2倍P。

早飛到晒位，今場會搏殺。

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