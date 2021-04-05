潘頓早前表現低迷，而宿敵莫雷拉得到方嘉柏及蔡約翰兩大馬房支持，前者一度在騎師榜落後近三十場頭馬，爭冠前景黯淡。

不過潘頓在三月急起直追，計算今午（5日）田戰憑「齊心同行」及「帝豪寶寶」囊括第四口孖寶後，前者現時僅落後雷神16Win，屬近月最短距離。

第五場三班1200米，「帝豪寶寶」今仗自一檔出閘後居於中間位置，末段成功超越大熱門「大虹蜂」掄元，馬兒取得近兩季首捷。

沈集成與潘頓這對近期當紅騎練取得五連勝，後者佔沈廐最近12場頭馬之中的十場，氣勢迫人。

至於沈集成自三月起僅在3月10日食白果，現時僅落後前兩名練馬師蔡約翰及方嘉柏各六Ｗin，爭奪冠軍練馬師並非不可能。

第五場單Win及組合獨贏A2分別派41.5及29元，二重彩派133元。

第二至四名順序為「大紅蜂」、「十二馬」及「威進駒」。

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