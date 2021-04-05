本港疫情開始放緩，馬會亦在今午（5日）沙田賽事，開放馬場部份場所予公眾人士訂座入場使用。

馬場抗疫措施仍然保持嚴謹，在馬場及餐廳門外亦見有不少人手協助公眾入場。

截至中午12時，入場人數未算太多，而基於政府規定，每張餐桌只可不多於四人同坐，故此馬場餐廳只有約一半餐桌開放供馬迷使用。

入場人士需要預先在網上預訂座位，不設walk-in入場，不少馬迷對此安排表示滿意。

馬迷湯生表示：「我在疫情爆發前經常入馬場，等了接近一年後，馬會今天終於開放公眾席，可以重返馬場，我非常開心。」

「馬會今天安排得很好，例如管制入場人數，要求所有入場人士戴口罩，人們分隔有一定距離，我都幾滿意。」

另一馬迷羅生說：「以往我較少入場，但有見馬場難得重開，所以提前兩天訂座，感受現場氣氛。」

「對馬會今天的安排，我覺得很滿意，最起碼流程暢順，也不會太多人擠迫。」

另外，全港有19間場外投注處，今日亦首度在賽日復運，營業時間由早上九時至下午六時，可以讓馬迷即場投注賽馬。

《蘋果》記者今晨到位於鰂魚涌英皇道的投注站視察，馬迷進入前需要量度體溫，人流不算太多。

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