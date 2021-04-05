2021年至堅騎練組合，肯定首推莫雷拉搭葉楚航，二人近四匹合作馬錄得全勝紀錄。

雷神今年先後替「晉神」、「紅鬃烈馬」、「紅旺」（兩捷），四度為葉廐建功。

灰馬「紅旺」今日（5日）出戰第六場四班1400米，續配雷神再下一城，今季暫時六戰已取得三冠一亞，三次贏馬紀錄均出自同程。

「紅旺」早前拍賣易主，最後由俊暉團體以151萬左右投得，繼續交由葉楚航訓練，馬匹轉換主人後跑三仗，獲兩冠一亞。

今場跑出三甲馬「紅旺」、「虹鴻」（賀賢馬房）與「雄龍」（蘇偉賢馬房）均屬較人注目馬匹，連之前第四、五場皆由一類熱門馬匹包辦三甲，特別彩池三T正獎只派2,225元。

第六場單Win及組合獨贏A1分別派16元及11.5元，二重彩派43元。

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