冠軍騎師潘頓剛戰以二比一擊敗莫雷拉，成為全日成績最好之騎師，進一步收窄彼此間的差距。

賽事馬不停蹄，周四（8日）谷戰兩大高手皆騎八場，但潘頓座騎普遍排得好檔，有力為騎者帶來頭馬進賬。

其中第四場三班1000米「樂滿家」過去三仗排中外檔均近而未勝，今仗有2檔之助，可謂如虎添翼，有力補中。

另外第五場四班1200米「正本歡心」，雖然生涯尚未贏馬，但今仗同樣抽排2檔，有助這匹子彈快馬搶欄領放，從而拼出頭來。

其餘實力座騎如「平常心」、「專一」及「超威星」等均排得好位，無疑大大提升各駒勝算。

潘頓周四谷戰各駒排位

場次 馬匹 檔位

一 有苗頭 9

三 平常心 4

四 樂滿家 2

五 正本歡心 2

六 五邑之星 10

七 專一 3

八 超威星 3

九 喜蓮慧星 7

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