周四（8日）谷草賽事用A跑道作賽，天文台預測日間天晴，估計場地掛牌仍為好地。

睇番1月6日谷草A欄亦係距之前一次谷戰達兩星期，賽果具參考性。

當晚一至三檔包辦逾半頭馬，雖然有「玖寶」、「雪戰神駒」及「馬爾代夫」居中後上，不過其餘頭馬全部放頭或跟前入直路勝出，故此具前速之中內檔馬仍可秤先。

今戰列陣馬中，頭場「快活一番」唯一頭馬正是在谷草A欄所得，亦係全場唯一贏過此移欄之參戰馬，降班返強項抽內檔可回復表現。

另外，第八場「晨曦飛馬」兩次跑谷草A欄1200米獲一勝一位，配雷神排到黃金一檔，有力重開勝門。

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