百萬挑戰盃已於2月24日晚上在跑馬地馬場結束，結果由沈集成旗下「平常心」封王，其馬主因而獲得65萬特別獎金，而沈集成亦在最近六季內第三度奪魁。

今季百萬挑戰盃於去年9月9日展開，「平常心」之後於谷草共取四冠一亞一季，從而榮登冠軍寶座。

沈集成指出此駒每每全力以赴，最終可以稱王也是應得的。

「平常心」上仗負予由方嘉柏訓練的「顯心星」及韋達旗下「當家猴王」，兩駒現時皆逾100分，前駒可跟牠們串T已很難得。

今次（8日）出賽谷草A跑道第三場二班1000米，對手實力不強，「平常心」可望來個輕鬆補中。

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