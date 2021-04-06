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馬匹評分｜新鮮出爐二級賽冠軍！「君達星」與「高大威猛」 同創新高

50分鐘前
君達星（近）爆巨冷贏短途錦標被加九分

剛周一（5日）沙田十場草地日賽完成後，馬會今天（6日）隨即公佈各駒評分調整。

賽後加分最多的是初出即勝馬「齊心同行」，這匹希斯馬房生力軍被加10分至62分，下仗將要移師第三班。

兩場國際二級賽方面，短途錦標盟主「君達星」被加九分，最新評113分，反而主席錦標冠軍「高大威猛」只加四分至120分，齊創本身在港評分新高。

同日一班2000米頭馬「龍鼓飛揚」，勝後亦加四分，最新評122分，有望代表香港出戰4月25日2000米女皇盃，與日本團隊一較高下。

4.5沙田日賽十場頭馬加分情況

馬匹　最新評分（增幅）

怡心聲　64（＋5）

龍鼓飛揚　122（＋4）

高大威猛　120（＋4）

齊心同行　62（＋10）

帝豪寶寶　75（＋5）

紅旺　65（＋5）

馬爾代夫　65（＋6）

快快有　70（＋8）

君達星　113（＋9）

利害了　81（＋6）

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