君達星（近）爆巨冷贏短途錦標被加九分
剛周一（5日）沙田十場草地日賽完成後，馬會今天（6日）隨即公佈各駒評分調整。
賽後加分最多的是初出即勝馬「齊心同行」，這匹希斯馬房生力軍被加10分至62分，下仗將要移師第三班。
兩場國際二級賽方面，短途錦標盟主「君達星」被加九分，最新評113分，反而主席錦標冠軍「高大威猛」只加四分至120分，齊創本身在港評分新高。
同日一班2000米頭馬「龍鼓飛揚」，勝後亦加四分，最新評122分，有望代表香港出戰4月25日2000米女皇盃，與日本團隊一較高下。
4.5沙田日賽十場頭馬加分情況
馬匹 最新評分（增幅）
怡心聲 64（＋5）
龍鼓飛揚 122（＋4）
高大威猛 120（＋4）
齊心同行 62（＋10）
帝豪寶寶 75（＋5）
紅旺 65（＋5）
馬爾代夫 65（＋6）
快快有 70（＋8）
君達星 113（＋9）
利害了 81（＋6）
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