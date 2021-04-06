列陣周四（8日）谷草A跑道夜賽第一場五班一哩的韋達馬房「快活一番」，今季首仗於離開亮相圈前煩躁不安，後仰翻轉並嚴重摔倒，導致何澤堯被拋下。

獸醫其後認為「快活一番」不適宜出賽，競賽小組遂着令「快活一番」退出，並規定牠必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

四歲澳洲自購新馬「快活一番」上季勝出前，出爭泥地1800米大敗，再出卻跑來有前有後，最終力壓頂頭大熱門「醉翁意」（已退役），打開服役勝利之門。

當時此駒在第五班上陣，閘前急速起票成為啡格馬，結果一擊即中。

「快活一番」是匹超過1,200磅的大馬，以往在生理上和心理上均不太成熟，吸取競賽經驗後才漸見進步。

此駒今次報名時有出賽優先權，反映幕後立心再於五班賽出擊求勝，值得關注。

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