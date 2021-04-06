韋達近期雖然不時有頭馬見面，但整體手風唔算特別好，繼「將王」失落打吡後，剛周一（5日）「當家猴王」亦在短途錦標屈居亞軍。

韋達今晨（6日）收拾心情後，繼續認真工作。

而在七時許左右，韋達獨自走上行政大樓斜路，睇實周四（8日）第一場「快活一番」及第五場「海精英」出試。

韋達一直居高臨下舉鏡觀看整個過程，當兩駒操練完畢後，他走去機坪等候馬匹回來。

韋達接馬之餘，更向鞍上人詢問馬匹今課表現，如此重視，相信是周四夜賽之出擊主力。

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