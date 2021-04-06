兩位香港馬壇舊人在今個復活節都有美好回憶，主角一騎一練柏寶及胡森，分別贏馬打響澳洲復出及回師英國頭炮，可喜可賀。

現年43歲的柏寶因傷休賽半年，這天（6日）於澳洲大金山馬場恢復參賽只跑一場，結果就憑三歲馬Wisaka勝出1600米賽事，無令自己及支持者失望。

柏寶近年養尊處優，非經常出賽，反而致力發展經營多年的馬具業務。

英國方面，55歲的胡森去年底獲發牌，以於今季在新市場設廐從練。

剛周日（4日）他派一駒出賽南圍馬場，作為自己回師英倫第一擊。

結果其賽駒General Panic夥拍名將杜俊誠，勝出一場膠沙地1000米兩歲馬賽，造就胡森旗開得勝。

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