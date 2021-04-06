馬季已完成近七成賽事，鄭俊偉僅有五場頭馬，距離達標線16Win仍有一大段距離。

其中，鄭俊偉在谷草賽事，成績非常低迷，自從去年6月24日「有毅君子」後再無建樹，亦即是說鄭廐仍未打破今季谷戰齋缽。

周四（8日）在跑馬地馬場舉行九場夜馬，鄭廐「樂滿家」出戰三班1000米，屆時將由贏馬拍檔潘頓主轡。

「樂滿家」歷來四次由近期贏馬機器潘頓執韁角逐谷草1000米，獲三冠一亞全入Q佳績，人馬非常合拍。

季內曾多次擊敗「樂滿家」的「閃電精靈」、「精靈勇士」等駒，皆已升上第二班，前駒如今重配最佳拍檔，或可助鄭廐打破長達九個多月的谷中頭馬荒。

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