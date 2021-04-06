資深馬主張福滔醫生，當年名下「天久」是本港短途馬王，曾經贏過13場賽事，獲獎金超過5,200萬，並兩度遠征新加報勝出國際短途錦標。

當年何澤堯出道不久，三度夥拍「天久」全勝，早與張福滔建立深厚情誼。

張福滔其後養過「天合」，在港成就普通，而此駒在港唯一頭馬，亦正是由何澤堯爆冷勝出的。

張福滔名下現役馬「捷報」，暫時在港三戰皆北。

這匹四歲英國自購馬於周四（8日）晚初配何澤堯，並首度出戰第八場谷草1200米。

「捷報」在港其中一匹同父馬「零距離」，季內曾兩勝谷草1200米，而「捷報」本身亦曾試谷閘，以適應谷中場地及環境。

今次何澤堯與張福滔恢復合作，「捷報」可望有所作為。

「捷報」這次同時是在延遲截止後加入報名後， 且為方嘉柏馬房出賽次選，馬房出賽第一選擇是莫雷拉座騎「晨曦飛馬」。

近期各廐合計有不少報名出賽次選馬勝出，當中包括上周三（3月31日）贏泥地的羅廐「逍遙自在」，馬迷遂可考慮支持「捷報」。

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