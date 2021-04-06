上周三（3月31日）泥地夜賽，鄭俊偉旗下「威武承傳」落重飛勝出，令其今季頭馬數字升至有五場。

鄭俊氧在港從練已勝出299場賽事，只差一場便達300捷新里程。

周四（8日）谷草夜賽，鄭俊偉雖只出兩駒，但第四場「樂滿家」和第六場「有毅君子」均曾贏取谷戰，同樣可助他第300次贏馬。

第四場三班1000米，「樂滿家」四捷三在同程取得，路程首本。

上仗配雷神走三叠熱倒跑第四，發揮未如理想，今次重投最佳戰友潘頓胯下，排2檔起步形勢好，有權取勝。

第六場四班1200米，「有毅君子」唯一頭馬在四班同程勝出，當時評57分。

現時減至51分佔大利，改配田泰安合發揮，有一定贏面。

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