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方嘉柏馬房谷戰主攻手 操練無間斷健康回好 「晨曦飛馬」復出打真軍

1小時前
方嘉柏尚未重奪榜首位置

禮拜四（8日）舉行谷草九場夜馬賽，方嘉柏有七駒參戰。

在第八場三班1200米，方廐雙龍出海，有「晨曦飛馬」和「捷報」列陣。

「晨曦飛馬」上季曾在同程三連捷，今季跑過五次，曾一連兩仗在莫雷拉胯下跑第三。

馬兒看似重拾升軌之際，早前卻因前腿不良於行，而被獸醫着令退出3月24日谷草1200米。

「晨曦」系馬主之一梁浩然律師其後在其社交網站表示，希望「晨曦飛馬」小休後可快些康復，以早日復出參賽。

這次打王牌復出的「晨曦飛馬」，近期操練沒有間斷，反映本身健康已回好，可跟對手周旋一番。

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方嘉柏晨曦飛馬谷戰復出
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