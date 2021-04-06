沙田日馬剛於星期一（5日）跑完，下次同類賽事將在星期日（11日）舉行，相關馬匹報名已於今午（6日）公佈。

屆時將有11場田草日賽進行，採用C跑道，頭場定於中午12時30分開賽。

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騎師之中，蔡明紹周日刑滿復出，彭國年周四（8日）及周日都要停賽。

潘明輝下周三（14日）起停賽兩天，周日作停賽前最後一戰。

對上一次田戰跑11場，乃2月14日年初三賀歲馬。

今次編賽11場，主要關乎有一場季內首見的新馬賽，途程為1000米直路，將有十駒列陣。

沈集成及希斯都是2月14日起孖練馬師，兩人當天頭馬之一分別是「弗雷」及「佳運財」。

「弗雷」當時贏四班1400米開齋，周日班次及途程俱同，表現令人憧憬。

「佳運財」當日在四班1200米初出即勝，翌仗於同班同程再下一城，周日則跑三班1400米，力爭保持不敗，亦有機會成為希廐首匹三捷馬。

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