老生常談第五班谷戰乃兵家必爭之地，周四（8日）晚谷草五班一哩又見全體正選馬都有王牌或出賽優先權，反映幕後均已鎖定目標，陣上必拼無疑。

前周三（3月24日）谷夜頭場五班1000米，由賽前只得20分的「勁飛聖」勝出，賽後被加至24分，雖仍未脫離淘汰圈，但壓力已減輕不少。

周四谷夜五班一哩肯定出足12駒滿額，最輕磅兼低分的正選馬是賀廐「盛勢」。

這匹八歲灰馬同時全場最年長，本身在季初贏過五班1400米，並於2月初從葉廐轉至賀廐。

此駒易廐後三戰全於田草落敗零獎金，評分減至目前22分低護級線四分，周四晚將負116磅參戰。

「盛勢」季初評21分時入Q，再出以22分建功，事後被加至27分。

此駒過去曾於四班賽攻下谷中一哩，如今重返22分水平，同時回師此程，可望再次贏馬逃出生天。

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