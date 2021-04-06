沈集成剛周一（5日）延續近期旺勢，憑「帝豪寶寶」贏馬，季內頭馬數字改寫成48W。

雖然周二（6日）並無安排千八草地操練，但沈集成依然十分落力，為周四（8日）全體谷草戰馬打點。

今晨六時許左右，沈集成四匹戰馬第二場「馬主星輝」、第三場「平常心」、第四場「大地歡笑」及第九場「浪漫組合」開往大圈操練。

沈集成慣例走上烽火台頂樓觀操，舉鏡睇實各駒出試過程，課罷照常行去機坪。

今次沈集成更索性走到自己馬房入口，逐一迎接馬匹回來，當然亦有向鞍上人詢問，馬匹操練時表現。

沈集成最後入倉仄馬，整個過程一氣呵成，今次幾匹谷戰好手列陣，隨時可再添好成績。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199