野田重擊（右）新勝1200米一級賽高松宮紀念賽（日本中央競馬會）
4月25日星期日上演冠軍賽馬日，設有三大一級賽，包括女皇盃、冠軍一哩賽及主席短途獎。
日本人馬來勢洶洶，已有五駒落實在當天出師沙田馬場，牌面強勁，主隊不易招架。
當中，參戰1200米主席短途獎的是「野田重擊」，「耀滿瓶」、「神業」、「謀勇兼備」及「唯獨愛你」則跑2000米女皇盃。
「唯獨愛你」早前已有消息傳出將「就地取材」，夥拍香港首席華將何澤堯角逐主席短途獎，亦促成他初策日本馬在港出賽。
至於剛在3月28日由川田將雅策騎勝出高松宮紀念賽的「野田重擊」（練馬師是安田隆行），據日本當地媒體最新報道，此行征港也會由香港前列騎師主轡，相關人選將為莫雷拉。
雷神過去曾兩策日本馬勝出香港瓶，包括「里見皇冠」及「耀滿瓶」，另曾以該國另一名駒「新寫實派」攻下女皇盃，本身亦曾於日本以客串騎師身份上陣，跟當地賽馬早有淵源。
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