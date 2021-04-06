來自歐洲的騎師現有四位，包括法國三子彭國年、巴度與賀銘年，以及祖籍愛爾蘭的郭能。

其中，郭能剛周一（5日）以「高大威猛」重奪主席錦標，在一片將被收回牌照（於周三（7日）面見牌委會）的傳言中，他為自己打造近年代表作。

彭國年及巴度剛周一俱交白卷，後者還因在第九場短途錦標不小心策騎大熱門「福逸」，被罰4月17日起停賽兩天。

至於賀銘年定於周四（8日）刑滿復出跑谷中夜賽，有機會贏馬彌補停賽損失，從而打破快將兩個月的谷戰齋缽。

這位法國悍將當晚以一對王牌馬「銀河飛馬」及「正本雄心」最有霸氣，牠們將分別角逐第四場三班1000米及第七場四班一哩。

「銀河飛馬」來自新勝二級賽短途錦標的丁廐，馬房目前士氣高昂，有利此駒爭取勝利。

這匹五歲澳洲自購馬季內先後勝出谷草四班1000及1200米，表現大熟大勇，本身近兩仗皆跑第四輸近，且已反覆適應三班賽步速。

賀銘年今期復出剛好可再替「銀河飛馬」壓陣，人馬合作熟能生巧下，可望繼去年12月中後再度攜手勝出谷夜。

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