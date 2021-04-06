近期有不少未勝馬開齋，當中包括出賽周四（8日）晚谷戰第五場四班1200米的「喜駿之星」。

此駒在上次賽前上陣15次獲四亞，上仗初配梁家俊及排黃金1檔，結果成功力抗莫雷拉大熱門「五邑之星」衝刺，敲響本身服役勝鼓。

文家良馬房由3月份開始成績明顯提升，已勝出「好友無敵」、「紅海福星」、「喜駿之星」、「開懷大少」、「駿皇星」等駒。

「喜駿之星」以往喉嚨曾有腫痛，因而影響呼吸，獸醫為牠做了一個經全身麻醉以矯正會厭被覆蓋毛病的小手術，令其健康得以受控。

此駒跑谷草1200米表現準繩，過往亦曾兩度在沙田跑第二，本身跑無論沙田抑或快活谷都可應付，周四晚有權以王牌馬再贏谷夜。

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