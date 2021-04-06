將跑周四（8日）谷夜第二場四班1800米的「西利哥」，近兩戰爭谷草1650米配莫雷拉均熱倒而回，今趟增程跑1800米，旨在爭取突破。

「西利哥」馬主李皓玲的老爺李子彬認為，此馬途程性能偏長，可以跑比一哩更長的路程。

外號鞋王的李子彬又表示，以往他們一家人非常支持羅富全，過往旗下如「豈等閒」、「誰可拼」（均已退役）等駒，均在其訓練下交出頭馬。

今次以「西利哥」再與這位本地練馬師合作，李子彬期待再有好成績錄得。

莫雷拉曾對李子彬表示，「西利哥」前仗理應贏馬，可惜形勢不好，輸點運氣。

「西利哥」上賽續配雷神，可惜只跑第六。

此駒今次再上征途，雷神不肯放手，反映他決心為此駒打開勝利之門。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199