在剛過去的3月份，騎練分別以潘頓及沈集成贏馬最多，各自榮膺月內獲取頭馬獎金次數最多之人。

沈集成全月勝出12場頭馬，於3月份賽事完結時追到僅少頭二位蔡約翰及方嘉柏各七Win，正式加入爭冠行列。

潘頓同月贏馬幾乎是沈集成一倍，走勢之勁令人咋舌。

雷神贏打吡賺取過百萬獎金，僅是單場情況，他實際在3月份只得11Win，連潘頓一半也沒有。

潘頓在3月份九個賽日都有上陣，勁贏23場頭馬，當時追到落後雷神不足20Win，此乃兩人近月最接近之頭馬距離，騎師爭霸戰亦重現緊湊。

這位3月份贏馬機器最終如再度後來居上氣走雷神封王，馬迷不應感到太意外。

潘頓固然勁揪，惟他有位外籍行家受人忽視下，於3月份異軍突起，造就自己成為香港馬圈另類獎金王。

主角馬雅祖籍巴西，本身獲馬會發牌由2月28日開始，首度在港出任公司騎師，並在3月底來個大爆發。

身兼兩屆澳門冠軍的他，於3月24日起連勝三次賽事，每次各建一功，頭馬分別為「海島材子」（3月24日谷夜）、「都市神話」（3月28日田日）及「威武承傳」（3月31日泥夜）。

此三駒均贏四班賽，頭馬獎金一概為57萬，以騎師分惠其中一成計，馬雅共有17萬左右落袋。

無疑馬雅在澳門及新加坡俱贏過大賽，惟以普通賽事計，該兩地四班賽獎金皆遠遜香港，少香港十倍、八倍之多。

馬雅變相今次是首度以一日只一Win（以非大賽計）的進程，贏取上述數額獎金。

就算較之潘頓同月所得的獎金差天共地，惟在馬雅心目中，自己已是一位獎金王，他憑贏馬讓自己知道香港獎金原來真的這麼高。

說是遲、那時快，馬雅剛周四（8日）以「紅酒之寶」增添頭馬，相反潘頓和沈集成當晚齊交白卷，可謂風水輪流傳。

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