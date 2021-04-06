徐雨石馬房經過早前一輪短暫低潮後，近期成績明顯改善，當中尤以夜賽成績更佳。

本周復跑谷中夜馬，定於周四（8日）上演，徐廐陣容甚強，有望延續夜賽走勢至四連勝。

第一場五班1650米「有苗頭」，出賽九次未獲獎金，今次得到潘頓垂青，競爭力截然提升。

徐雨石受訪時說：「『有苗頭』上仗在1200米跑第六，雖然賽績不算特別，但從近期賽事和試閘走勢所見，此駒跑起來頗具鬥比，表現不斷改善。」

「我們要安排一匹五班馬參賽並不容易，因為相關賽事編排不多，有時較難遇到合適路程上陣。」

「『有苗頭』跑開短途，中距離亦值得一試，今次加程出戰1650米，有潘頓壓陣，可望跑出好成績。」

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