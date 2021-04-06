沈集成在昨午（5日）沙田日馬憑「帝豪寶寶」贏馬，本身累積七連勝之餘，現時僅落後蔡約翰及方嘉柏各六Win，有力挑戰冠軍寶座。

周四（8日）谷草夜馬，沈廐共有四駒列陣，其中包括「大地歡笑」在港初出角逐第四場三班1000米。

「大地歡笑」馬主為健康日子團體，經理人之一敖大德以往養過「縱橫大地」（已退役），該駒在沈集成訓練下取得四捷，並三度在級際賽上名，成績亮麗。

四歲紐國自購馬「大地歡笑」在3月27日試過谷閘，直路受困下後上追入第三名，可見頗為適應本港環境。

如今「大地歡笑」在港初次上陣，以練者與幕後的交情，此駒定被安排以最佳狀態參戰。

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