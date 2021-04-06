出戰周四（8日）谷夜第七場四班一哩的蘇偉賢旗下五歲愛爾蘭自購馬「安逸寧靜」，來港後本跑過13仗全不入三甲。

上賽臨門獨贏賠率着綠燈開跑，最後被捧成3.9倍次熱。

結果「安逸寧靜」飛到馬到，於四班谷中四班一哩打開勝門，亦助蘇偉賢馬房自去年10月7日賽後以來首勝谷草。

蘇偉賢表示「安逸寧靜」當時出閘順利，何澤堯把握排1檔出閘的優勢，末段慳位而上，最後以短距離擊敗對手掄元。

他同時感謝馬主杜嘉豪願意給予耐性，始終北半球馬需要比較長時間適應環境。

賽後被加到49分，此駒今次出賽仍有一定優勢，未嘗不可再下一城。

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