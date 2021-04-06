周四（8日）谷戰在A跑道上演，同一賽道今季進行過六次賽事，法國籍騎師巴度例有馬贏靠得住，共策47駒，取得七冠五亞十季，上名率接近五成。

其周四座騎之一，第二場「有視力」、第三場「帖木兒 」及第六場「金獅大將」皆具惡氣，巴度有望延續A跑道勝纜。

第二場四班1800米「有視力」（姚本輝馬房），上仗跑同程跟前蝕快步速也可入位，難度甚高，已適應水土納入正軌，可收復前失。

第三場二班1000米「帖木兒」（方嘉柏馬房），四捷三在同程取得，路程拿手，巴度騎三次獲兩冠，人馬合拍勝算高。

第六場四班1650米「金獅大將」（希斯馬房），曾在三班同程跑第五，早已仄準，評分減至在港新低，賽前大細草閘試齊，辣操下已冒勇可放冷箭。

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