經過復活及清明節長假期後，星期四（8日）將有谷中夜馬恢復進行。

全晚九場比賽在A跑道上演，這賽道大熱門勝出率不算太高，多項路程都在百分之三十以下。

先來是最短途的1000米，近三季谷草A路道進行過31場賽事，大熱門曾八次勝出，比率為26%。

第三場「平常心」及第四場「樂滿家」均很有可能成為大熱門，計馬則有條件爭勝。

第五及第六場同跑1200米，近三季同程進行90次之多，大熱門有21捷，勝出百分比為23%。

第五場「正本歡心」及第六場「峰爭」配搭俱強，各有機會成為大熱門，演出好壞則難料。

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