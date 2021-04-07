應屆冠軍騎師潘頓剛周一（5日）憑「齊心同行」及「帝豪寶寶」起孖，其頭馬數字進一步迫近莫雷拉。

這次（8日）谷草夜賽他們各有八匹座騎，值得關注的是潘頓所有座騎均來自不同馬房。

當中，頭場「有苗頭」、第五場「正本歡心」、第六場「五邑之星」、第七場「專一」及尾場「喜蓮慧星」俱打王牌上陣。

以容、呂、葉及東廐馬季內打王牌配潘頓，上名率均有五成或以上計，容廐「正本歡心」、呂廐「五邑之星」、葉廐「專一」及東廐「喜蓮慧星」皆有捧場價值。

相反徐廐今季同類賽駒暫有九匹，僅「進優自在」及「盈嘉輝」入Q，餘下七駒均三甲不入。

徐廐「有苗頭」近兩仗無疑所負不遠，惟鑑於上述不太理想的數據，臨場如賠率太低，則不一是馬迷之福。

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