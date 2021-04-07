經過多天復活節公眾假期之後，馬會復於今天（7日）下午公佈轉倉及退役馬匹名單。

丁冠豪馬房新近以「君達星」勇奪二級賽短途錦標（1200米）冠軍，練者開倉後首勝分級賽。

正當馬房籠罩着贏大賽的勝利氣氛時候，丁廐中班泥地王「鵰神」於上周三（3月31日）泥地夜賽搏失後，隨時蟬過別枝，轉投蘇偉賢旗下。

七歲的「鵰神」暫時在泥地1650米贏過兩場頭馬。

而同日宣佈兩匹退役賽駒亦屬七歲年長馬，分別為葉楚航馬房「中華之光」及高伯新馬房「勇者勝」。

「中華之光」服役生涯跑過50場獲四捷，累積獎金435萬，至於後駒則曾參賽28仗獲三冠，取得獎金218萬元。

此外，隸屬於鄭俊偉馬房之五歲馬「靈光八號」宣佈被取消登記，使現時處於榜末的鄭廐失卻護級兵力，目前為止馬房只有38駒在手。

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