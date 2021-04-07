一對中外騎師黎海榮及賀銘年，同於周四（8日）刑滿復出跑谷草夜馬。

由賀銘年騎開之馬，在他停賽期間易配相繼報捷，當事人可謂損失慘重，而周四晚他將策七駒出賽谷中，亦未嘗不可贏馬補數。

賀銘年在上次刑滿復出的賽事策騎四駒，共取一冠一季，上名率剛好五成。

周四第四場三班1000米，「銀河飛馬」至今配賀銘年三戰獲一冠兩殿，人馬合拍。

第七場四班1650米，「正本雄心」上仗跑同程排11檔起步，臨尾後追以第八名衝線，造出23秒15全場次快末段，水準不錯。

今仗排2檔起步肯定好跑，續由賀銘年發揮，人馬之間熟能生巧，不排除會有驚喜表現。

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