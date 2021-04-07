星期日（11日）沙田有11場草地日賽進行，蔡明紹停賽期滿復出，彭國年則繼續停賽。

當天同時是季內首設新馬賽，共有十駒報名角逐，將全數出賽。

第二班1400米： 「銀馳」前仗初配莫雷拉即輕勝而回，上次打吡換蔡明紹跑第九，今番跑二班賽回配莫雷拉。

「旗幟輝煌」上賽配史卓豐，今仗換上梁家俊。

第三班1200米：「莫浪求」上次配潘頓跑第五，賽後報告指此駒受困，於末段未能全力施為。今次騎師是潘頓。

「必長勝」上賽在蔡明紹胯下跑第五，賽後報告指此駒與其他馬互相大力觸碰，影響發揮。今仗將易配見習生周俊樂減七磅跑。

第三班1400米：何澤堯和巴度互換上賽座騎，「百勝名駒」轉由巴度主轡，「天生一對」則易配何澤堯。

第四班1200米： 「名牌效應」上仗配潘明輝跑第六，今趟改由潘頓策騎。

第四班1400米（第二組）：「果然友」今季在莫雷拉胯下開齋，上賽配巴度跑第五，今場復由贏馬騎師莫雷拉壓陣。

第五班1400米：莫雷拉接騎後備一「天意」，正選馬無一由他執韁，情況比較特別。

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